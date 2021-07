Bombeiros encontram cabeça de mulher boiando no Rio Tocantins, em Marabá

Na manhã deste sábado, 10, uma cabeça de uma mulher foi encontrada no Rio Tocantins, boiando um trecho perto de um balneário na Folha 06, no núcleo Nova Marabá. Até o momento, não se sabe a identidade da vítima.

O achado macabro foi descoberto por mergulhadores do 15º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), de Abaetetuba, que estão em Marabá como reforço para o verão. Por volta das 9h, a guarnição composta pelo cabo Valente, cabo Perote e sargento M. Cardoso localizaram a cabeça da mulher, que aparentar te por volta de 30 anos. Já em decomposição, a parte do corpo dilacerada já estava com um forte odor.

A Unidade Regional de Marabá do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves confirmou que foi acionada para a ocorrência e segue para fazer a análise do local. Os bombeiros seguem fazendo buscas na região, na tentativa de encontrar o corpo da vítima.

Mergulhadores que atuaram na operação (Redes Sociais)

Outro caso

Nesta semana, um homem foi encontrado morto boiando também no Rio Tocantins, no mesmo trecho onde a cabeça da mulher foi encontrada hoje. No momento da remoção do corpo, foi verificado que a vítima era homem e possuía várias perfurações de arma branca, além de sinais de esgorjamento (cortes profundos no pescoço provocados por faca ou outro objeto), assim como a mulher, que foi decapitada. As características em comum indicam que os casos têm ligação.