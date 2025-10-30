Capa Jornal Amazônia
Polícia

Belém: PC apreende 72 tabletes de cocaína escondidos em galpão

Durante a ação, um homem foi preso em flagrante após a localização da carga do entorpecente

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra os 72 tabletes de cocaína confiscados pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, apreendeu 72 tabletes de cocaína na quarta-feira (29/10) que estavam guardados em um galpão localizado no bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém. Um homem foi preso em flagrante.

A ação policial teve início após denúncias anônimas, relatando que o referido imóvel era utilizado como depósito de drogas pertencentes à organização criminosa atuante na Região Metropolitana de Belém. 

“Diante das informações, os policiais civis da Denarc se deslocaram ao endereço indicado, onde realizaram diligências de vigilância e monitoramento. Os investigadores visualizaram um homem em frente ao galpão em atitude suspeita, aparentando vigiar o local. Após abordagem, o indivíduo informou que foi contratado por um homem para zelar por uma carga armazenada no interior do imóvel”, informou o diretor da Denarc, delegado Davi Cordeiro.

Segundo a PC, no interior do galpão, foram localizados sacos lacrados contendo 72 tabletes de cocaína, acondicionados em invólucros plásticos característicos. Diante da constatação do material ilícito, o suspeito recebeu voz de prisão foi conduzido, juntamente com o entorpecente, à Divisão Estadual de Narcóticos, para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

O material apreendido foi devidamente lacrado e encaminhado à Polícia Científica do Estado do Pará para análise pericial. As investigações seguem em curso a fim de identificar demais indivíduos que possam ter ligação com o entorpecente.

 

