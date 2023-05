'Bebezão' é morto a tiros perto de ponto de consumo de drogas de Altamira

Um homem foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (22), na rua Salustiano de Almeida, bairro Jardim Oriente, em Altamira, sudoeste paraense. Moradores disseram à polícia que a vítima era conhecida pelo apelido de “Bebezão”, mas não souberam dizer o nome dela. O crime, segundo a polícia, ocorreu perto de um ponto de consumo de drogas. Entretanto, as autoridades não sabem dizer se Bebezão era usuário de entorpecentes.

Conforme o relato da ocorrência da Polícia Militar, por volta das 22h30, residentes informaram ao Núcleo Integrado de Operação (Niop) que ouviram um som semelhante a disparos de arma de fogo. Militares do 16º Batalhão foram até a Rua Salustiano de Almeida e localizaram a vítima morta em uma área de mata apresentando perfurações por arma de fogo ao longo do corpo.

As polícias Civil e Científica foram acionadas para realizar as investigações preliminares do homicídio. O local do crime era ermo, escuro e pouco movimentado. Por conta disso, as autoridades policiais não conseguiram identificar os autores do crime. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.