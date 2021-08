Bebê se afoga em balde e é salvo por militar da Força Nacional em Itaituba, no Pará

Um bebê de 11 meses se afogou em um balde quando brincava em casa, e o cabo Gil, da Força Nacional, ouviu os gritos de socorro da tia da criança e chegou a tempo de salvar o neném. O caso aconteceu na sexta-feira (20), no distrito de Moraes de Almeida, mas só foi divulgado neste domingo (22). O distrito pertence a Itaituba, município no sudoeste do Pará. As informações são do site Giro Portal.

Pelo relato do militar, o bebê já estava ficando sem sinais vitais aparentes. Segundo o Boletim de Ocorrência, o cabo Gil realizou a chamada "manobra de Heimlich", um método de desobstrução de vias aéreas em ambiente pré-hospitalar, ensinado com frequência em serviços de treinamento de primeiros socorros. Basicamente, a "manobra" conduz a tosse induzida que leva a desobstrução da via aérea.

Vizinhos disseram que a tia da criança entrou em desespero ao se deparar com o bebê afogado. Logo após a reanimação, a criança apresentou reação e os sinais vitais foram constatados por um médico do Exército que chegou posteriormente.

O bebê, acompanhado da tia, foi levado por um efetivo da Força Nacional para uma unidade básica de saúde. A mãe da criança estava trabalhando, foi chamada e logo compareceu à unidade.

O menino passa bem e o seu estado de saúde é estável. Cabo Gil é do Mato Grosso do Sul e antes de ir para a Força Nacional, atuou na 10ª Companhia Independente da PM em Campo Grande.