Bebê de três meses morre em Itupiranga enquanto dormia com a mãe; polícia apura o caso

Na manhã desta quarta-feira, 07, a morte de um recém-nascido entristeceu os moradores de uma pequena comunidade de Itupiranga, sudeste paraense. Segundo informações da Polícia Militar local, o bebê de apenas três meses foi morto quando a mãe, que dormia com ele na cama, sufocou a criança.

As informações repassadas pelo 92º Pelotão de Itupiranga, subordinado ao 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dão conta de que o caso foi por volta das 8h, na Vila Mangueira, zona rural do município. Familiares da mãe e do bebê falaram que a jovem sofre de distúrbios psicológicos, e que a morte foi acidental.

Primeiro, a polícia foi notificada sobre o caso por telefone, e quando se deslocava à comunidade para saber mais sobre a morte da criança, se deparou com o pai e o avô do recém-nascido, que levavam o corpo da criança para a sede do município. A PM então auxiliou no traslado e levou os ocupantes do carro, junto do corpo do bebê, até a Delegacia de Polícia Civil. O caso foi registrado na delegacia, onde a Polícia Civil vai conduzir as investigações e determinar se a morte foi acidental ou se houve crime contra a criança.