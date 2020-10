Bebê de 1 ano morre em acidente na cidade de Moju; pais estão em estado grave

Um acidente de trânsito chocou a população de Moju, no nordeste paraense. A colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio resultou na morte de um bebê de apenas 1 ano e sete meses, por volta das 21h desta sexta-feira (23). O acidente ocorreu em um trecho da PA-150, na frente de um restaurante da cidade. Os pais da criança, que não foram identificados, estão internados em estado grave.

Segundo informações do Portal Moju News, o motorista de um carro modelo Saveiro, da cor vermelha, teria causado o acidente. Testemunhas indicaram que o condutor do veículo seguia pela via de forma desorientada e aparentava estar embrigado, quando atingiu o casal e a criança, que vinham na motocicleta. Após o acidente, o condutor fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele não foi identificado.

O casal foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Unidade Mista de Saúde (UMS) de Moju, em estado grave.

O corpo da criança, identificada apenas com o prenome de Enzo Gabriel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Abaetetuba.

As causas do acidentes serão apuradas em inquérito instaurado pela Polícia Civil.