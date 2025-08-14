Capa Jornal Amazônia
Bebê de 1 ano é morta com tiro na cabeça em Marabá

Outras três pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil investiga o caso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a bebê que morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Ísis Emanuelle, de apenas 1 ano de idade, foi assassinada com um tiro na cabeça na noite de quarta-feira (13/8), na Folha 33, Núcleo Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, ela estava dentro de uma casa quando um grupo se aproximou e atirou. Os disparos atingiram a vítima e mais três pessoas, dois adultos e uma adolescente.

Segundo a PC, todas as vítimas foram socorridas. A bebê foi levada ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos. Os três feridos seguem internados e o estado de saúde de cada um é desconhecido.

Ao Correio de Carajás, uma familiar das vítimas, que pediu para ter a identidade preservada, informou que Ísis estava deitada em um quarto quando foi atingida na cabeça por um tiro.

Na porta, uma tia dela, de 17 anos, foi baleada nas costas, próximo à coluna. A mãe da criança, de 19 anos, foi ferida do lado de fora, nas nádegas e na virilha. Um homem, cunhado das duas baleadas e tio da criança, foi atingido no abdômen.

A familiar conta que, ao chegar no local, encontrou a adolescente caída no chão. A criança, por sua vez, já havia sido socorrida e encaminhada para o HMM. “Eu soube que eles chegaram atirando na rua, todos a pé e encapuzados, e que o pessoal começou a correr", comentou. 

Conforme o relato da mulher ao Correio, havia entre oito e dez atiradores. Os feridos foram submetidos a cirurgias e estão estáveis. A criança sofreu morte cerebral.

As polícias Civil e Militar seguem atrás dos envolvidos. Por enquanto, ninguém foi preso. A motivação do crime é um mistério.

Em nota, a PC comunicou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. "As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Um bebê não resistiu aos ferimentos. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração e identificação dos envolvidos no crime", informou a instituição.

 

