Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Banhista encontra corpo de homem boiando no Rio Xingu, em Altamira

Familiares da vítima relataram que ela tinha sumido no sábado (23/8) depois que saiu de casa para trabalhar e não retornou

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima do crime. (Foto: Reprodução | Correio de Carajás)

Magno Penha, de 33 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo (24/8), nas águas do Rio Xingu, mais precisamente na orla de Altamira, sudoeste do Pará. Um banhista que estava no rio avistou o corpo da vítima, que descia pela correnteza. Equipes do Grupamento de Bombeiros Militar (9º GBM) realizaram o resgate.

Conforme o portal Correio de Carajás, frequentadores gravaram vídeos que mostram o momento em que o corpo foi localizado e retirado da água. Em um dos registros, um banhista que nadava na área de segurança conseguiu segurar o corpo e acionou os bombeiros.

Para o Correio, familiares de Magno relataram que ele havia saído de casa no sábado (23) para trabalhar e não retornou.  Com isso, os parentes começaram as buscas pelo homem na manhã seguinte, mas não o encontraram.

O Instituto Médico Legal (IML) Altamira realizou a necropsia para apurar a causa da morte. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

Até agora, as circunstâncias da morte da vítima são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

banhista

encontra corpo

boiando

rio xingu

altamira

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Banhista encontra corpo de homem boiando no Rio Xingu, em Altamira

Familiares da vítima relataram que ela tinha sumido no sábado (23/8) depois que saiu de casa para trabalhar e não retornou

25.08.25 17h27

POLÍCIA

'DJ Cebola' morre após colidir moto com vaca no Marajó

O sinistro ocorreu na PA-154, nas proximidades da Vila de Gurupatuba, em Cachoeira do Arari,

25.08.25 16h09

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

ACIDENTE

Motociclista morre ao ser atingido por carreta em Novo Progresso

Grave acidente foi registrado no domingo (24), na BR-163

25.08.25 14h41

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

24.08.25 8h23

VIOLÊNCIA

Grávida de quatro meses é agredida por homem no meio da rua no interior de SP

Imagens de câmeras de segurança registraram a agressão; o caso ocorreu na madrugada de sábado (23), em General Salgado

25.08.25 10h46

POLÍCIA

'DJ Cebola' morre após colidir moto com vaca no Marajó

O sinistro ocorreu na PA-154, nas proximidades da Vila de Gurupatuba, em Cachoeira do Arari,

25.08.25 16h09

POLÍCIA

Suspeito de matar ex-companheira queimada viva é morto por moradores em Itaituba

Inicialmente, as autoridades tinham recebido a informação de que José teria conseguido escapar do local do crime. Mas, horas depois, o caso teve uma reviravolta

25.08.25 14h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda