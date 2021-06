Bando armado assalta moradores de agrovila em Castanhal e mata homem a tiros antes de fugir

Na manhã deste sábado, 26, um homem identificado como Belchior Nogueira foi morto a tiros em um caso de latrocínio (roubo e morte) na zona rural de Castanhal, nordeste paraense. O homem, que era conhecido por seu envolvimento com cavalgadas na região, teve a casa invadida pela manhã por um grupo com seis homens armados que, além de roubarem, mataram o jovem a tiros.

Segundo informações colhidas junto à Superintendência Regional da Polícia Civil na Zona do Salgado, homens armados - com alguns cobrindo os rostos com capuzes - invadiram uma festa na Agrovila Cupiúba, uma localidade pequena às margens da rodovia BR-316. Além de roubarem as pessoas da festa, roubando botijões de gás das casas, aparelhos celulares, televisores e demais pertences pessoais e dinheiro, os homens ainda invadiram a casa de Belchior. Não se sabe ao certo o que ocorreu ali, mas na residência, os homens mataram Belchior a tiros e fugiram no local, em um carro roubado.

O corpo do homem foi removido por profissionais da Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que também analisou as casas que foram roubadas, bem como o quarto onde Belchior foi morto. Segundo a polícia local, os criminosos estão fortemente armados. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Belchior, que era muito querido por seu envolvimento nos eventos de cavalgada que promovia na vila onde morava.

Por fim, a Superintendência da Polícia Civil informou que, no começo da tarde, o veículo usado pelo bando na fuga foi localizado, abandonado em um ramal no bairro do Jaderlândia. As buscas pelo criminosos continuam, com dois delegados cuidando do caso e coordenando as equipes de investigadores, além da cooperação do 5º Batalhão de Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, que também destacaram homens para atuarem no cerco aos bandidos.