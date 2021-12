Bandidos invadem clínica veterinária e matam dois homens

Criminosos invadiram uma clínica veterinária e mataram duas pessoas, na noite desta sexta-feira (10). As vítimas são Isac Ramos e Mauro Gomes de Souza. O crime aconteceu na no bairro de Flores, em Manaus. As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a publicação, os bandidos invadiram a clínica e atiraram contra Isasc e Mauro, além de Aldeney Calos Conceição, que foi levado para o hospital ainda com vida.

Os autores dos disparos conseguiram fugir e ainda não tiveram nomes revelados pela Polícia.