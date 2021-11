VÍDEO: Assaltante invade clínica odontológica em Icoaraci e agride funcionária

Funcionários e clientes de uma clínica odontológica que fica no Distrito de Icoaraci, em Belém, passaram por momentos de aflição e revolta na tarde da última quarta-feira (17), quando o estabelecimento foi invadido por um homem armado. O assalto, registrado por uma câmera de segurança, foi marcado pela truculência do bandido, que além de roubar os pertences das vítimas ainda chegou a agredir uma das funcionárias da clínica. As informações são do portal Ver-o-Fato.

. SOMENTE A VERDADE apresenta São José e os Libertos: a história de Ninja

As imagens mostram quando o bandido entra na clínica e rende a funcionária durante o atendimento a um dos clientes. Uma colega ainda tenta esconder o aparelho celular da vítima, enquanto os clientes observam a cena assustados. Bastante agressivo, ele chega ao ponto de puxar a mulher pelos cabelos.

A polícia foi acionada e, com base nas imagens do assalto, tenta identificar o criminoso.