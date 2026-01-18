Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Bandidos fazem família refém dentro de casa, torturam pai e roubam R$ 100 mil em Belém

Quadrilha invadiu casa de família no conjunto Pedro Teixeira durante a madrugada do último sábado (17)

O Liberal
fonte

Carro roubado de família no conjunto Pedro Teixeira foi visto na passagem Isabel, no bairro do Telégrafo. (Reprodução rede sociais)

Uma família viveu momentos de terror na madrugada do último sábado (17), no conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro, em Belém, após ter a casa invadida por uma quadrilha. Quatro bandidos entraram na residência, fizeram pai e filho de apenas 7 anos reféns e torturaram o adulto para conseguir transferências bancárias.

Os bandidos renderam a família por volta das 3h30. Eles agrediram covardemente o pai na frente do filho. A vítima teve o dedo e o nariz quebrados, enquanto a criança cobriu o rosto para não presenciar a violência, de acordo com informações do portal Ver-O-Fato.

A vítima foi agredida durante mais de 30 minutos e teve mais de R$ 100 mil de bens roubados. Os criminosos levaram joias, aparelhos de celular, roupas, televisão e o carro da família.

Antes de fugir, os criminosos amarraram o adulto. O pai conseguiu gritar por socorro, os vizinhos ouviram e foram ajudar as vítimas. A família recebeu atendimento médico e registrou um Boletim de Ocorrência.

O carro da família modelo Honda City – de placa original NKS-7891 – foi encontrado na passagem Isabel, bairro do Telégrafo, em Belém. O veículo estava com a placa modificada para QDO-9117 e a placa original foi fotograda no interior do veículo. Algum tempo depois, o carro teria sido levado por pessoas ainda não identificadas.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

