Bandidos fazem família refém dentro de casa, torturam pai e roubam R$ 100 mil em Belém

Uma família viveu momentos de terror na madrugada do último sábado (17), no conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro, em Belém, após ter a casa invadida por uma quadrilha. Quatro bandidos entraram na residência, fizeram pai e filho de apenas 7 anos reféns e torturaram o adulto para conseguir transferências bancárias.

Os bandidos renderam a família por volta das 3h30. Eles agrediram covardemente o pai na frente do filho. A vítima teve o dedo e o nariz quebrados, enquanto a criança cobriu o rosto para não presenciar a violência, de acordo com informações do portal Ver-O-Fato.

A vítima foi agredida durante mais de 30 minutos e teve mais de R$ 100 mil de bens roubados. Os criminosos levaram joias, aparelhos de celular, roupas, televisão e o carro da família.

Antes de fugir, os criminosos amarraram o adulto. O pai conseguiu gritar por socorro, os vizinhos ouviram e foram ajudar as vítimas. A família recebeu atendimento médico e registrou um Boletim de Ocorrência.

O carro da família modelo Honda City – de placa original NKS-7891 – foi encontrado na passagem Isabel, bairro do Telégrafo, em Belém. O veículo estava com a placa modificada para QDO-9117 e a placa original foi fotograda no interior do veículo. Algum tempo depois, o carro teria sido levado por pessoas ainda não identificadas.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.