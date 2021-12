Bandidos entram em confronto com a PM em Itaituba e um deles é capturado

Um bando que vinha praticando assaltos a motoristas na rodovia transgarimpeira entrou em confronto com policiais militares do Distrito Moraes Almeida, a 300 quilômetros de Itaituba, na tarde da última segunda-feira (20). Os criminosos estavam em duas caminhonetes roubadas estacionadas em um posto de combustível e, ao perceberem a aproximação dos policiais, que tentavam uma abordagem, abriram fogo. Na troca de tiros, um deles foi baleado. Outros três conseguiram fugir do cerco policial e estão sendo procurados. As informações são do portal Folha do Progresso.

O criminoso detido foi identificado como Victor Gabriel Mesquita de França. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 e sete celulares roubados de vítimas. Ele foi transferido para o Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, onde está sob vigilância permanente de um policial militar. Assim que estiver em condições ele será apresentado na 19ª seccional da Polícia Civil de Itaituba para os devidos procedimentos legais.

Após a prisão de Victor Gabriel, uma das vítimas abordadas na Transgarimpeira procurou a polícia militar para relatar que havia sido alvo do bando na manhã de segunda-feira, na rodovia BR-163. Um dos bandidos conseguiu entrar em seu veículo, onde também estavam mais duas crianças, e a fez de refém. Outros proprietários dos veículos já entraram em contato com a polícia para tentar reaver as caminhonetes.

A polícia ainda está à procura do restante do bando, Uma guarnição do Grupo Tático Operacional está dando apoio aos militares de Moraes Almeida e região.