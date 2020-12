Bandidos roubam joalheria na noite de Natal. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, em Breu Branco, município do sudeste estadual, assaltantes arrombaram uma joalheria em Tucumã, município do sudeste do Pará, e levaram dinheiro e ouro.

A Polícia Civil informou que o crime aconteceu na noite de Natal, sexta-feira (25), e foram levados da loja cerca de R$ 15 mil em dinheiro, e quase R$ 72 mil, em ouro. O crime teria ocorrido em um momento de pouca movimentação na área comercial da cidade de Tucumã.

Não demorou para que os donos da joalheria soubessem do arrombamento da loja, e o roubo fosse informado à Polícia Militar, que realizou diligências na área, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito.

A Polícia Civil também iniciou as investigações e faz buscas de imagens das câmeras de segurança de outros estabelecimentos comerciais e de residências para tentar identificar os assaltantes.