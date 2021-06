Bandido que fazia 'limpa' é denunciado por papagaio: 'Pega ladrão'

Quem disse que o cachorro é o melhor amigo do homem certamente ainda não tinha visto do que são capazes certos animais de estimação que se saem melhor do que muitos cães de guarda. É o caso do papagaio criado por dona Lucideia, moradora do bairro Algodoal, em Abaetetuba, no nordeste paraense.

Na manhã do último sábado, enquanto ela se ocupava de afazeres domésticos no quintal de sua casa, um ladrão do tipo oportunista resolveu entrar sorrateiramente com a intenção de furtar alguns objetos. O que ele não contava era que seria denunciado pelo xodó de dona Lucideia, que observava toda a ação do bandido.

Depois de afanar uns poucos itens e escondê-los em uma mochila, o ladrão viu o papagaio e decidiu levá-lo também. Mas ao perceber que seria o próximo alvo, a ave deu o alarme e literalmente pediu "socorro", gritando “pega ladrão”.

O grito do pássaro foi ouvido pela dona, que correu para acudi-lo e deu de cara com o invasor segurando uma faca de serra. Foi quando também gritou pelos vizinhos, que agarraram e imobilizaram o homem até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pelo bairro.

O acusado, identificado como Antônio Lima, acabou preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil local. O caso inusitado foi o assunto mais comentado em Abaeté no último final de semana.