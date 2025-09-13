Baleado dentro do carro, homem morre em hospital de Itaituba neste sábado

Um homem foi morto a tiro no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na manhã deste sábado (13). A vítima foi identificada como Júnior Nascimento Gaspar. Ele foi alvejado quando estava dentro de um veículo. Uma segunda pessoa também foi atingida. Por volta das 6 horas, policiais militares receberam a informação de que um homem, baleado, havia dado entrada no Hospital Municipal de Itaituba.

Ele não resistiu ao tiro. Ainda segundo o Portal Giro, o condutor de um veículo Ônix contou aos militares que trafegava pela 4ª Rua, entre as avenidas João Pessoa e Lauro Sodré, quando sentiu um impacto na parte traseira do automóvel.

VEJA MAIS:

Ao verificar o que havia ocorrido, ele disse que percebeu que Júnior Gaspar, que estava no banco de trás, havia sido baleado. O condutor levou a vítima imediatamente ao hospital, acompanhado de uma amiga, adolescente, que também estava no banco dianteiro. Durante a inspeção no veículo, foi constatada uma perfuração no porta-malas que atravessou o banco traseiro e também atingiu o banco do motorista. Um projétil foi encontrado atrás do assento do condutor. Não há informações sobre autoria do baleamento e nem sobre a motivação do crime.

Em nota, a Polícia Civil informa que Júnior Nascimento Gaspar foi ferido com um disparo de arma de fogo e chegou ao Hospital Municipal de Itaituba sem vida. A segunda vítima também foi baleada, mas não corre risco de morte. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.