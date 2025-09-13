Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Baleado dentro do carro, homem morre em hospital de Itaituba neste sábado

A vítima viajava no banco de trás do veículo quando foi alvejada

O Liberal
fonte

Júnior Gaspar, a vítima, foi baleado quando estava dentro de um veículo, em Itaituba (Foto: Reprodução/Portal Giro)

Um homem foi morto a tiro no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, na manhã deste sábado (13). A vítima foi identificada como Júnior Nascimento Gaspar. Ele foi alvejado quando estava dentro de um veículo. Uma segunda pessoa também foi atingida. Por volta das 6 horas, policiais militares receberam a informação de que um homem, baleado, havia dado entrada no Hospital Municipal de Itaituba.

Ele não resistiu ao tiro. Ainda segundo o Portal Giro, o condutor de um veículo Ônix contou aos militares que trafegava pela 4ª Rua, entre as avenidas João Pessoa e Lauro Sodré, quando sentiu um impacto na parte traseira do automóvel.

VEJA MAIS:

image Suspeito de matar o irmão e esfaquear a mãe é preso em Itaituba
O crime ocorreu na madrugada de domingo (9/3), quando o suspeito teria atacado o irmão e a mãe

image Homem é esfaqueado e morto em Itaituba; ex-cunhado é o principal suspeito
O caso ocorreu na noite de quarta-feira (1/02), no bairro Jardim das Araras

Ao verificar o que havia ocorrido, ele disse que percebeu que Júnior Gaspar, que estava no banco de trás, havia sido baleado. O condutor levou a vítima imediatamente ao hospital, acompanhado de uma amiga, adolescente, que também estava no banco dianteiro. Durante a inspeção no veículo, foi constatada uma perfuração no porta-malas que atravessou o banco traseiro e também atingiu o banco do motorista. Um projétil foi encontrado atrás do assento do condutor. Não há informações sobre autoria do baleamento e nem sobre a motivação do crime.

Em nota, a Polícia Civil informa que Júnior Nascimento Gaspar foi ferido com um disparo de arma de fogo e chegou ao Hospital Municipal de Itaituba sem vida. A segunda vítima também foi baleada, mas não corre risco de morte. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itaituba. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. 

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homem é baleado dentro de carro e morre em hospital de itaituba

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

CRIME

Baleado dentro do carro, homem morre em hospital de Itaituba neste sábado

A vítima viajava no banco de trás do veículo quando foi alvejada

13.09.25 11h01

VIOLÊNCIA

Câmera de segurança registra ataque a tiros em Itaituba; vítima morreu no hospital

O crime foi praticado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta

13.09.25 8h42

POLÍCIA

Membro de facção criminosa suspeito de tentativa de homicídio no Pará é preso em Goiás

O crime ocorreu em novembro de 2024, em uma barbearia no município de Tucuruí, no sudeste paraense

12.09.25 23h28

POLÍCIA

Suspeito de pichações em série é preso no nordeste paraense

A ocorrência foi registrada como crime contra o meio ambiente, conforme previsto na legislação, e seguirá sob investigação da Polícia Civil

12.09.25 22h29

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

VIOLÊNCIA

Câmera de segurança registra ataque a tiros em Itaituba; vítima morreu no hospital

O crime foi praticado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta

13.09.25 8h42

EITA!

Empresário morto em Castanhal: Sócio é suspeito de ser o mandante do crime, diz polícia

Rafael Mota Ribeiro foi preso nesta quinta-feira (11). Além dele, um segundo suspeito também foi capturado no momento em que tentava fugir para São Paulo

11.09.25 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda