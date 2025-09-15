Avião roubado no Pará é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia

Uma aeronave de pequeno porte que havia sido roubada do Aeroporto Municipal de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi recuperada na Bolívia. Uma ação foi realizada na fronteira pela Força Aérea Brasileira (FAB), com apoio do Adido Aeronáutico boliviano, na quinta-feira (12), para localizar e trazer o avião novamente ao país. Uma das principais suspeitas das autoridades é que a aeronave seria utilizada no tráfico internacional de drogas.

O avião modelo Cessna 210 foi recuperado na Bolívia, seguindo os protocolos NBDA (Normas Brasileiras de Defesa Aeroespacial), em menos de 12 horas após ter sido roubado. Segundo as informações da Fab, na noite de 10 de setembro, três suspeitos armados invadiram o hangar do Aeroporto de Novo Progresso. Por volta das 4h41 da quinta-feira (11), decolaram com a aeronave.

Após o alerta do roubo, o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), responsável pela defesa do espaço aéreo nacional, enviou um caça leve A-29 Super Tucano para monitorar a situação e iniciou a investigação do caso. Simultaneamente, os protocolos de defesa aeroespacial foram ativados em colaboração com a Força Aérea Boliviana.

No âmbito da diplomacia militar, a intervenção do Adido Aeronáutico brasileiro na Bolívia otimizou a comunicação entre as autoridades militares e policiais de ambos os países, além de facilitar a interação com a empresa proprietária da aeronave.

Este incidente ressaltou dois aspectos importantes: a rápida resposta da Força Aérea Brasileira e a eficácia da diplomacia militar em suas conexões de coordenação. O monitoramento contínuo do espaço aéreo pelo Comando de Operações Aeroespaciais assegurou uma resposta eficiente, evitando que a aeronave roubada fosse utilizada no tráfico internacional de drogas.

“A Força Aérea Brasileira reafirmou seu compromisso com a soberania do espaço aéreo nacional, o combate a atividades ilícitas transnacionais e o fortalecimento da cooperação com forças aéreas aliadas, como a da Bolívia”, ressalta a Fab.