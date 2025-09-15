Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Avião roubado no Pará é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia

A aeronave de pequeno porte foi levada de Novo Progresso, no sudoeste paraense, e encontrada em menos de 12 horas pela Força Aérea Brasileira (FAB)

O Liberal
fonte

A imagem mostra o avião que havia sido roubado no Pará e foi recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia. (Foto: Divulgação / FAB)

Uma aeronave de pequeno porte que havia sido roubada do Aeroporto Municipal de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, foi recuperada na Bolívia. Uma ação foi realizada na fronteira pela Força Aérea Brasileira (FAB), com apoio do Adido Aeronáutico boliviano, na quinta-feira (12), para localizar e trazer o avião novamente ao país. Uma das principais suspeitas das autoridades é que a aeronave seria utilizada no tráfico internacional de drogas.

O avião modelo Cessna 210 foi recuperado na Bolívia, seguindo os protocolos NBDA (Normas Brasileiras de Defesa Aeroespacial), em menos de 12 horas após ter sido roubado. Segundo as informações da Fab, na noite de 10 de setembro, três suspeitos armados invadiram o hangar do Aeroporto de Novo Progresso. Por volta das 4h41 da quinta-feira (11), decolaram com a aeronave.

Após o alerta do roubo, o Comando de Operações Aeroespaciais (Comae), responsável pela defesa do espaço aéreo nacional, enviou um caça leve A-29 Super Tucano para monitorar a situação e iniciou a investigação do caso. Simultaneamente, os protocolos de defesa aeroespacial foram ativados em colaboração com a Força Aérea Boliviana.

No âmbito da diplomacia militar, a intervenção do Adido Aeronáutico brasileiro na Bolívia otimizou a comunicação entre as autoridades militares e policiais de ambos os países, além de facilitar a interação com a empresa proprietária da aeronave.

Este incidente ressaltou dois aspectos importantes: a rápida resposta da Força Aérea Brasileira e a eficácia da diplomacia militar em suas conexões de coordenação. O monitoramento contínuo do espaço aéreo pelo Comando de Operações Aeroespaciais assegurou uma resposta eficiente, evitando que a aeronave roubada fosse utilizada no tráfico internacional de drogas.

“A Força Aérea Brasileira reafirmou seu compromisso com a soberania do espaço aéreo nacional, o combate a atividades ilícitas transnacionais e o fortalecimento da cooperação com forças aéreas aliadas, como a da Bolívia”, ressalta a Fab.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

aeronave roubada no Pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

BELÉM

Trânsito na Rua da Marinha tem novo desvio a partir desta segunda-feira (15/9)

As alterações no tráfego serão feitas de forma gradual, a cada 500 metros, minimizando os impactos no trânsito

15.09.25 13h40

RECUPERADA

Avião roubado no Pará é recuperado na fronteira entre Brasil e Bolívia

A aeronave de pequeno porte foi levada de Novo Progresso, no sudoeste paraense, e encontrada em menos de 12 horas pela Força Aérea Brasileira (FAB)

15.09.25 13h13

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

INCÊNDIO

Incêndio atinge escola no município de Ulianópolis

Vídeos mostram as chamas consumindo parte da estrutura da instituição na madrugada desta segunda-feira (15)

15.09.25 11h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo mostra momento da prisão de flanelinha suspeito de coagir e cobrar por vaga em rua de Belém

A ação deflagrada pela Guarda Municipal de Belém (GMB) ocorreu na manhã de domingo (14)

15.09.25 10h04

ACIDENTE

Mulher morre em acidente de motocicleta em Tailândia

A vítima foi encontrada caída na via, próxima ao veículo que conduzia, nas primeiras horas de domingo (14)

15.09.25 8h44

BUSCAS

Cabeleireiro desaparece após colisão entre rabetas no rio Moju

O acidente ocorreu na noite de sábado (13), nas proximidades da comunidade São José

15.09.25 9h25

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda