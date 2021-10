Autoridades tentam identificar ossada humana encontrada em Ipixuna do Pará

Um ossada humana foi encontrada em uma área de mata em Ipixuna do Pará, nordeste paraense, e mobilizou as autoridades locais na missão de identificar de quem se trata. Os restos mortais foram achados na tarde da última segunda-feira, 26, em uma área conhecida como Campo de Boi, às margens da rodovia BR-010, e as evidências mostram que se trata de uma mulher.

Foram os profissionais do Núcleo Avançado de Paragominas do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que fica a cerca de 60 km do município vizinho, quem foram até Ipixuna para analisar a ossada. Pelo que indicam os vestígios coletados pelos peritos criminais, trata-se dos ossos de uma mulher, pois ela trajava um sutiã pequeno e calcinha com elástico. A arcada dentária tinha uma contenção fixa, o que significa que ela estava na etapa final do tratamento odontológico. Todos esses detalhes foram divulgados pois podem ajudar a identificar a vítima.

Os ossos não apresentavam sinais de perfuração aparente, e por isso, não foi possível detectar a causa da morte. Segundo o que foi levantado no local, a ossada dessa pessoa estava ali há mais de um ano. Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a identificar a vítima, pode entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Ipixuna do Pará, pelo telefone 91 3811-2373.