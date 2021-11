Autor de feminicídio no Pará é condenado a 15 anos de prisão

Após 12 anos, José Edmar Rosa da Silva foi condenado pelo crime de feminicídio, cometido em 2009, no município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A pena é de 15 anos e nove meses de prisão. Ele matou a ex-companheira, Rubervânia da Conceição França Silva, porque ela quis terminar o relacionamento no qual era constantemente agredida e ameaçada. José saiu preso do tribunal.

Em abril de 2009, quatro meses após o término do relacionamento, José Edmar matou Rubervânia a facadas. O último e mais cruel resultado de uma rotina de violência doméstica. O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) atuou no júri por meio da 3ª Promotora de Justiça de Conceição do Araguaia, Cremilda Aquino da Costa. A promotoria caracterizou as motivações para o crime como fúteis.

No dia do crime, José Edmar seguiu Rubervânia insistentemente, como relembra a promotoria. Ela passaria a noite na casa da irmã. Após uma amiga se despedir e ir para a casa que ficava próxima, ouviu os gritos de Rubervânia, pedindo para o ex-companheiro não machucá-la. Mas ele desferiu várias facadas na vítima. Ele ficou foragido e só foi encontrado em 2015, em Uruçuí (PI). Ficou preso por cinco anos e, em 2020, teve liberdade temporária devido à pandemia de covid-19.

Os agravantes do ataque fatal só foram aumentando. No corpo de delito, constatou-se que o feminicida atacou a vítima com facadas pelas costas, o que foi considerado como ato de crueldade e que não houve chance de defesa. Tudo isso foi levado em conta pelo júri para levar à condenação de 15 anos e nove meses de reclusão, em regime fechado.