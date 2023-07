Atleta paraense que passou fome no Aeroporto de Guarulhos (SP) fala sobre o drama vivido após golpe

​O lutador de Artes Marciais Mistas (MMA) Romero Reis, natural da cidade de Santa Luzia do Pará, nordeste do estado, conversou com a reportagem de O Liberal na noite desta terça-feira (18). Ele falou sobre o drama vivido, com mais dois atletas, também paraenses, que deveriam ter embarcado para a Colômbia, onde participariam de uma competição na noite do último sábado (15). Os lutadores passaram fome, ficaram sem alimentos e tiveram que dormir no Aeroporto de Guarulhos (SP) d​​epois de caírem em um suposto golpe envolvendo a agência CRZ Viagens. O prejuízo causado foi de aproximadamente R$ 15 mil. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil do Pará, que investiga o caso.

Procurado, o suposto responsável pela empresa respondeu: “Com relação a esse fato, eu afirmo que não foi golpe, pois eu entreguei as passagens conforme o meu trabalho, a questão é que eles perderam o voo internacional, em São Paulo, e me culparam pelo ocorrido. Não tenho culpa do atraso da companhia aérea”.

Os atletas iriam participar, na noite de sábado (15), de um evento esportivo em Bogotá, na Colômbia, mas desde a tarde de terça-feira (11) acabaram ficando no Aeroporto de Guarulhos. Eles são: Romero Reis, de Santa Luzia do Pará, campeão peso mos na Colômbia, em 2022; Wellington Roque, de Santa Luzia do Pará, e Felipe Oliveira, de Capanema.

Segundo Romero, todos ficaram sem dinheiro e alimentos. Além disso, tiveram que dormir nos bancos do aeroporto. O problema teria começado depois que a agência colocou os atletas em um voo para São Paulo, com horário de chegada que coincidia com o embarque para a Colômbia. Sobre este horário em conflito, é que a agência alega que houve atraso por parte da companhia aérea. Depois disso, conforme os lutadores, a empresa enviou supostos bilhetes aos atletas, mas os documentos teriam sido apenas reservados e não pagos.

“Ele (responsável pela empresa) não me responde desde quinta-feira (13). A gente chegou em Belém na madrugada do sábado para domingo. A gente teve ajuda do Governo do Estado, do prefeito da minha cidade, da minha mestra em Belém, que conseguiram as passagens de Guarulhos para Brasília, de Brasília para Belém”, contou Romero.

“Fizemos o boletim de ocorrência, já tinha um advogado à nossa disposição, especialista nesse tipo de caso. Descobrimos que já tinha algumas denúncias contra ele. Depois que fizemos a denúncia, surgiram mais casos nas redes sociais. Umas oito pessoas me procuraram, falando que ele tinha cometido esse tipo de golpe”, revelou.