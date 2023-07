Atletas paraenses passaram fome no Aeroporto de Guarulhos, já estão em Belém

O três atletas paraenses de MMA que iriam participar de um evento esportivo em Bogotá, na Colômbia, chegaram em Belém neste domingo (16). Romero Reis, de Santa Luzia do Pará, campeão peso mosca na Colômbia, em 2022; Wellington Roque, de Santa Luzia do Pará, e Felipe Oliveira, de Capanema, passaram mais de cinco dias no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, após serem vítimas de um golpe.

O trio desembarcou na capital paraense durante a madrugada de hoje.

Romero Reis,Wellington Roque e Felipe Oliveira pediram ajuda na web depois de se depararem com o golpe sofrido. Eles contaram com a solidariedade da população. "Depois desse dias terrível posso lhe dizer que estamos bem", disse Romero

O Governo do Pará, por meio de nota enviada pela SEEL (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer), informou que ‘os atletas paraenses de MMA, vítimas de um golpe de compra de passagens aéreas adquiridas com uma empresa na internet, garantiram as passagens aéreas para retornarem à Belém’.

Agora, os atletas precisam lidar com situação legais sobre o caso. "Amanhã (17), já iremos na delegacia especialista nesse casos para que a gente possa receber nosso dinheiro de volta, o mínimo que essa empresa pode fazer é devolver nosso dinheiro depois de ter deixado uma cicatriz psicológica em nome em nossas cabeças. Vamos entrar com um processo na justiça contra eles, para que possam devolver nosso dinheiro e também que eles possam cobrir as multas que sofremos do evento", contou Romero.

Está seria a quarta vez que o lutador iria viajar com a agência, mas ele estranhou que nessa ocasião, a empresa enviou a passagem apenas no dia da viagem. Depois disso, o trio perdeu o voo por conta da proximidade entre o desembarque em São Paulo e o embarque para Bogotá, onde iniciou o transtorno.

Os atletas não conseguiram voar para o destino final. "Eles falavam que era um horário, depois era outro. Quando não tinha mais jeito de viajar, pedimos nosso dinheiro de volta, o que não ocorreu", relembra.

"Eles enviaram uma passagem para o Felipe, na hora do checkin vimos que não tinha sido realizado o pagamento da passagem, apenas a reserva", acrescenta.

Ele esperam que o valor de R$ 14 mil investidos na viagem seja ressarcido. Além disso, eles precisam lidar também com os custos da ausência na competição, que prevê multa da pesagem e da luta.