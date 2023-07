Atletas paraenses passam fome no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Três atletas paraenses de MMA iriam participar, na noite deste sábado (15), de um evento esportivo em Bogotá, na Colômbia, mas acabaram permanecendo, desde a tarde de terça-feira (11) até o começo da tarde deste sábado (15), no Aeroporto de Guarulhos (SP). Eles são Romero Reis, de Santa Luzia do Pará, campeão peso mosca na Colômbia, em 2022; Wellington Roque, de Santa Luzia do Pará, e Felipe Oliveira, de Capanema. Os três estão sem dinheiro e alimentos e dormem em bancos no local.

Além do fato de que não poderão competir e terem, cada um, de pagar R$ 2 mil de multa por não atuarem (num total de R$ 6 mil), os três aguardam pelo ressarcimento de R$ 14 mil da agência de viagem com a qual fecharam o serviço em Belém para o deslocamento à capital colombiana.

Romero Reis contou, para a Reportagem Integrada do Grupo Liberal, que ele, Welllington e Felipe saíram de Belém na segunda-feira (10) e chegaram no Aeroporto de Guarulhos (SP) na terça (11), por volta do meio-dia. "O problema é que a agência de viagem contratou um voo próximo do outro, dizendo em Belém que se houvesse algum problema, isso seria resolvido; quando nós chegamos no aeroporto em São Paulo e fomos encaminhar passagens e bagagem, o avião partiu; ligamos para o dono da agência e ele disse ia resolver, que iria remarcar a viagem para o dia seguinte, mas até hoje (15) nada foi encaminhado", relatou o atleta.

Sem dinheiro e sem alimentos, atletas buscam por uma solução para o caso (Foto: Divulgação)

Ele disse aque os três atletas esperam ser ressarcidos com relação ao valor de R$ 14 mil investidos na viagem. "Eu iria fazer a luta principal, defender o título", lamenta Romero, apreensivo com uma eventual perda do título conquistado em 2022.

Romero, Wellington e Felipe permanecem sem dinheiro e sem alimento no Aeroporto de Guarulhos. Eles queriam fazer um Boletim de Ocorrência na cidade paulista, mas foram aconselhados a tomar essa providência em Belém. Os atletas contatam com um advogado para ver se conseguem sair da situação em que se encontram. Contatos com os atletas paraenses podem ser feitos pelo telefone (91) 99122-1958.

A Reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a agência de viagem.