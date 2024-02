Atletas do Paysandu Náutica Máster ficam feridos gravemente em acidente no rio Guamá

Atletas do Paysandu Náutica Máster ficaram feridos com gravidade em um acidente registrado no rio Guamá, neste sábado (3). O acidente ocorreu em frente ao antigo Iate Clube do Pará.

Em suas redes sociais, o clube informou que uma lancha que faz a travessia para a ilha do Combu atingiu "o nosso 8 + (uma embarcação) de forma irresponsável e criminosa, causando ferimentos graves em atletas do clube, causando, ainda, danos ao barco e remos do clube”.

O clube acrescentou: “Pedimos aos órgãos competentes que fiscalizem e punam esses infratores. E nossa gratidão ao clube Guajará pelo socorro prestado aos nossos atletas”. O Paysandu Náutica Máster também agradeceu o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil “pelo socorro de nossos atletas e pelas diligências para apuração e responsabilidade do causador do acidente. Esperamos não ter que ver mais cenas como estas, em especial envolvendo os praticantes de esportes náuticos”.

Em nota, divulgada na noite deste domingo (4), a Polícia Civil informou que o piloto da lancha foi conduzido à Delegacia Fluvial, "onde foi preso em flagrante pelo crime de risco à navegação e conduzido ao sistema prisional". Duas vítimas foram encaminhadas para um hospital particular.