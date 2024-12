Atleta amador morre durante corrida do Circuito de Corridas da OAB-PA em Belém

Um atleta amador morreu neste domingo (1º) após passar mal durante a última etapa do Circuito de Corridas da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), realizado em Belém. A organização do evento divulgou uma nota sobre o ocorrido e informando as medidas tomadas no momento da emergência.

VEJA MAIS

A prova teve um percurso de 21 quilômetros, com largada na sede da Associação Rural da Pecuária do Pará - ARPP, localizada na avenida João Paulo II. De acordo a OAB-PA, o atleta José Evandro Gonçalves Teixeira passou mal durante um trecho e recebeu os primeiros socorros ainda no local da competição.

"Ele foi prontamente atendido, tendo recebido os primeiros socorros prestados por profissionais que estavam de prontidão em ambulância UTI, que acompanhava o evento", informou a entidade através de publicação em suas redes sociais.

Após o atendimento inicial, o atleta foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Belém, mas não resistiu e veio a falecer na unidade hospitalar. Em suas redes sociais, Evandro deixava claro seu amor pela corrida. Quase todas as suas publicações mostram ele em ação antes ou depois de corridas. "Correr Sempre" era a mensagem em seu perfil no Instagram.

A OAB-PA destacou que a organização do evento cumpriu todas as exigências de segurança e assistência médica previstas pelas autoridades competentes.

"A Comissão do Circuito de Corridas da OAB-PA disponibilizou, como tradicionalmente sempre procedeu ao longo de todos os anos de realização da competição, a estrutura e aparato médico necessários", afirmou a nota.

A OAB-PA, juntamente com a empresa responsável pela cronometragem e demais parceiros, afirmou estar prestando apoio aos familiares. "Neste momento de imensa dor e consternação, o presidente da OAB no Pará, Eduardo Imbiriba, em nome de todo o Sistema OAB-PA, expressa condolências aos familiares e amigos de José Evandro Gonçalves Teixeira".