Atiradores matam homem e ferem sua companheira em ataque em bar de Itaituba

Um homem foi morto a tiros e uma mulher foi baleada no bairro Vitória Régia, em Itaituba, sudoeste paraense, na sexta-feira (15). O homicídio aconteceu por volta das 22h, na 44ª rua. Segundo o que foi apurado pelo 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), dois homens em uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, seriam os responsáveis pelo ataque que matou Rodrigo Alves de Oliveira, que bebia no estabelecimento com sua companheira, mulher que também acabou atingida por um disparo.

No meio da noite, os dois motociclistas chegaram em um bar onde estava a vítima. Os homens abordaram Rodrigo cordialmente, pedindo para ele pra alugar a sua carretilha de som automotivo. Enquanto negociavam com o homem, ambos os acusados sacaram revólveres e atiraram nele. Os disparos acabaram atingindo também a companheira de Rodrigo, que foi ferida na altura da cintura.

Após o ataque, os dois fugiram na moto em alta velocidade, enquanto Rodrigo ficou jogado no chão. As pessoas presentes ainda tentaram socorrer o homem, mas quando os executores saíram, ele já estava sem sinais vitais. A mulher ferida foi socorrida por socorristas do 7º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), que fizeram os primeiros socorros e a encaminharam para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). Até a manhã do dia seguinte, ela seguia internada.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e isolou a cena do crime. Segundo a PM, Rodrigo fora detido uma noite antes, por perturbação do sossego alheio, e estava há poucas horas em liberdade. Antes disso, ele já havia passado pela prisão por uma acusação de tráfico de drogas. O caso agora será investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os autores do crime e descobrir qual a motivação para a execução.