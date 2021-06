Atiradores executam homem à luz do dia no bairro da Campina, em Icoaraci

Joanderson Freire Cunha, de 26 anos, não percebeu, mas vinha sendo perseguido por ocupantes de um veículo vermelho, por volta das 10h20 da manhã, desta quarta-feira (16). A vítima seguia de motocicleta até uma oficina onde trabalhava com a família, na passagem Castro Alves, no distrito de Icoaraci, em Belém, quando foi alvo de incontáveis disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, o jovem não teve chance de defesa e caiu morto, em frente à residência de alguns familiares. Os criminosos fugiram em seguida.

Segundo informações do tenente Ronald, do 10º Batalhão de Polícia Militar, Joanderson havia saído da prisão há pouco tempo, em maio deste ano, após ser preso pelo crime de tráfico de drogas. O alvará de soltura foi expedido no último dia 12 de maio e, desde então, a vítima estava em liberdade. Ele possuía passagens pela polícia por diversos crimes, assim como alguns de seus familiares que observavam o corpo sem vida no chão, ainda sem acreditar.



"Ele foi assassinado próximo ao trabalho dele, por elementos em um Gol vermelho. A última passagem dele pela Polícia foi por tráfico de drogas. Ele trabalhava nessa oficina do pai dele, junto com outros familiares, e morava no bairro Águas Negras, relativamente próximo daqui", informou o tenente.

Segundo o agente da PM, uma testemunha não soube informar quantas pessoas estavam dentro do automóvel. A motivação do crime ainda é desconhecida, entretanto há a informação de que Joanderson teria tido envolvimento com a tentativa de triplo homicídio que deixou dois homens mortos na passagem Jambu, no bairro do Guamá, no dia 21 de março deste ano. A informação ainda deve ser investigada.



Muito abalado, o irmão da vítima chegou a entrar em conflito com os policiais militares que atenderam a ocorrência, relatando saber quem teria sido o autor do homicídio. Os agentes conseguiram tranquilizá-lo pouco depois.



A área foi isolada pela Polícia Militar, até a chegada de agentes da Polícia Civil, que irá investigar o caso por meio Divisão de Homicídios. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas por meio do Disque Denúncia 181.



Uma equipe de peritos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e esteve no local.