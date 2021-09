Atirador em carro prata mata homem no centro de Santa Bárbara do Pará

No meio da manhã, um homem foi morto a tiros em um caso com claras características de execução em Santa Bárbara do Pará, Região Metropolitana de Belém. Clayton Luiz Silva da Silva, 29 anos, foi assassinado em uma movimentada rua do município, próximos de escolas e comércios, por um personagem comum nas páginas policiais: um atirador em um carro prata.

Segundo a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com sede em Benevides, o crime aconteceu por volta das 10h. Testemunhas contaram que o carro prata chegou na rua Fernando Ferrari, no centro da cidade, e fechou a passagem de Clayton, que estava de bicicleta. Do veículo, um homem armado desceu e atirou contra o homem. Moradores da região contaram ter ouvido três tiros. Como é comum nos casos de execução, assim que concluiu o ataque, o atirador voltou ao veículo e fugiu do local em alta velocidade.

Ainda segundo com a PM, que chegou à cena do crime pouco depois, os barbarenses que falaram com a guarnição disseram que Clayton teve alguns problemas com a lei recentemente, mas não souberam dizer por qual crime. Familiares do homem que foi morto seguiram para a Delegacia de Polícia Civil para registrar o caso, e o homicídio será investigado pelos policiais da unidade. Rondas foram feitas pela PM na região, mas nenhum suspeito de participação no crime foi detido. O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Belém foi acionado para analisar a cena do crime e remover o corpo de Clayton.