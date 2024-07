Ataque a veículo empresarial termina com suspeito morto em Mosqueiro

Um homem suspeito de apedrejar um veículo empresarial morreu após, supostamente, entrar em confronto com a Polícia Militar na última quinta-feira (25), no distrito de Mosqueiro, em Belém. Na versão da PM, a ocorrência teve início após quatro pessoas, que seriam ligadas a uma organização criminosa, participarem do ataque ao automóvel.

Segundo informações do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), durante patrulhamento na rua Marabá, a guarnição policial avistou os suspeitos e, ao abordá-los, foi recebida a tiros. No tiroteio, um dos suspeitos foi ferido, enquanto os outros três conseguiram escapar.

O homem ferido foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Mosqueiro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma arma de fogo tipo re​vólver, calibre 38, com a numeração raspada, além de seis munições do mesmo calibre.

Após o confronto, as guarnições de apoio e a equipe de recobrimento realizaram buscas na área na tentativa de capturar os suspeitos restantes, porém, eles não foram localizados. A arma de fogo apreendida foi entregue à delegacia de Polícia Civil, que continua a investigação para esclarecer todos os detalhes do caso.