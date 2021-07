Assassinos invadem casa e matam homem a tiros na frente da mãe e de duas crianças em Medicilândia

Na noite desta quinta-feira, 08, homens armados invadiram uma casa no município de Medicilândia, Baixo Amazonas do Pará, e mataram a tiros Flávio Rodrigues Azevedo. O homem foi morto na frente da mãe, do marido dessa mulher e de duas crianças que estavam na residência no momento da execução a sangue frio.

Segundo informações colhidas junto à 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com sede em Uruará, o caso foi por volta das 21h50. no bairro Vale das Minas. Segundo alguns parentes da vítima relataram, dois homens chegaram de moto ao local e entraram na residência usando capacetes para cobrir seus rostos, após arrombarem a porta da frente.

Lá dentro, os assassinos de armas em punhos disseram que não queriam machucar ninguém, e que foram ali apenas para "se acertarem" com Flávio. Os homens então cobriram as cabeças dos demais ocupantes da casa com lençóis - incluindo as crianças - e puxaram Flávio de baixo da cama, para onde o homem tinha corrido na tentativa de salvar sua vida.

Os atiradores dispararam três vezes contra Flávio, que morreu na hora, sem qualquer chance de ser socorrido. Em seguida, a dupla voltou para a motocicleta e fugiu em alta velocidade.

Ainda segundo a PM local, Flávio Rodrigues Azevedo era mais conhecido como "Nego Bala", e tinha diversas passagens no sistema de segurança por tráfico de drogas. Aquela mesma casa onde ele foi morto já havia sido o cenário de outros homicídios, além de casos de agressão. A Unidade Regional de Altamira do Centro de Pericias Científicas Renato Chaves foi ao local remover o corpo do rapaz. As buscas pelos assassinos continuam.