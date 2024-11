Assalto com dois reféns em lava-jato chega a três horas na rua Curuçá em Belém

Um assalto com refém já dura três horas na rua Curuçá, entre as travessas Manoel Evaristo e a Soares Carneiro, no bairro do Umarizal. Várias equipes da Polícia Militar (PM) estão na área negociando com o criminoso, que ainda não foi identificado. Um dos assaltantes teria sido baleado e encaminhado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). O outro fugiu para dentro de um lava-jato e fez duas pessoas reféns. A área próxima a uma unidade de um curso de idiomas está isolada.

Os criminosos teriam chegado em uma moto e anunciado o assalto, porém uma das vítimas reagiu ferindo um dos suspeitos. Após o tiro, o comparsa fugiu para dentro de um lava-jato na Curuçá e fez um trabalhador e um cliente de reféns. O sequestrador pede a presença de familiares que não foram encontrados até agora pela Polícia.

De acordo com informações do coronel da PM, Mariuba, o local está cercado por várias equipes da PM, incluindo um atirador de elite. "Tem alguns pedidos que como a gente está no meio da ocorrência a gente não relata ainda, mas digamos assim a negociação está fluindo desde a primeira equipe que chegou na área do 1º Batalhão", disse.

Polícia Militar acompanha assalta com refém na rua Curuçá, no bairro do Umarizal. (Reprodução redes sociais)

Nos 20 primeiros minutos da negociação, o suspeito estava muito nervoso, mas neste momento o homem que faz duas pessoas reféns já começa a concersar com os policiais militares que estão no local. A Polícia não soube informar a identidade das vítimas, mas são dois homens. O comando da operação informou que apenas após o término da ocorrência poderá dar mais informações como tudo aconteceu.

Segundo o tenente-coronel Sullivan da PM, as negociações estão iniciando com o assaltante que fez as pessoas reféns. "Situação é de um assalto frustrado e supostamente uma das vítimas que seria roubada reagiu, tendo um dos suspeitos assaltantes sido atingido. Já tem sido dado apoio assistencial de saúde, ele seguiu para a UPA e estamos com um dos suspeitos em uma residência com dois reféns. Já estamos iniciando as negociações", adiantou o tenente coronel da PM Sullivan.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma mulher muito aflita no local conversando com os policiais, ainda não há informações se ela é familiar de algum dos assaltante ou de uma das vítimas.

A redação integrada de OLiberal.com acompanha o desenrolar dos acontecimentos e atualizará a matéria em instantes.