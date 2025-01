Assalto com refém na madrugada no Júlia Sefer termina com um suspeito morto e três presos

Um assalto com refém na madrugada deste sábado (04/01), no conjunto Júlia Seffer, em Ananindeua, terminou com um suspeito morto e três presos. A ação criminosa ocasionou com uma colisão do veículo, em que os criminosos estavam, em um estabelecimento comercial na avenida Zacarias de Assunção, após perseguição da Polícia Militar (PM).

De acordo com informações de policiais militares, que atenderem a ocorrência, os suspeitos começaram rendendo a vítima identificada como Michel Pereira Prazeres, no conjunto Júlia Seffer. Eles entraram no veículo da vítima e seguiram com ela, como refém, praticando assaltos no bairro.

A Polícia Militar notou a ação dos criminosos e iniciou uma perseguição. Os criminosos acabaram batendo o veículo em um estabelecimento comercial, que acabou derrubando o telhado do espaço, localizado na avenida Zacarias de Assunção próximo da avenida Independência.

Após a batida, três assaltantes foram rendidos pelos policiais. Um quarto suspeito tentou fugir e atirou contra os agentes que revidaram. Ele foi atingido e detido, sendo encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento do (UPA) Distrito Industrial. Após dar entrada no local, o suspeito não resistiu e morreu. Os outros três suspeitos presos foram identificados como Andrei Cardoso Farias, Gustavo Messias Almeida da Silva e Lucas do Nascimento Corrêa.

Com os suspeitos foram encontrados vários bens das vítimas dentro do veículo. Dentre os materiais apreendidos estavam 10 aparelhos celulares, uma máquina de cartão, uma faca de cozinha, uma carteira porta cédulas, várias bolsas e outros bens. Os policiais também apreenderam uma arma de fogo.

A vítima foi libertada após a atuação da polícia. Ela prestou depoimento na seccional e foi liberada em seguida. Os quatro criminosos foram presos e estão a disposição da justiça.

Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito morreu após confronto com policiais militares. "O motorista de aplicativo, que teve o carro roubado, foi encaminhado para atendimento médico. Três homens foram apresentados na seccional de Ananindeua, autuados por roubo e estão à disposição da Justiça", comunicaram.