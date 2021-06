Assaltante faz refém em frente à Delegacia Geral em Belém

Luan Damasceno, de 21 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (28), após manter uma mulher refém dentro de uma loja, na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, em Belém. O crime ocorreu em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil.

Homens da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil e agentes da Polícia Militar cercaram a área e negociaram com o criminoso a liberação da mulher. Após breve negociação, Luan Damasceno se entregou e foi levado para a Seccional de São Brás, para os procedimentos cabíveis.

De acordo com a Polícia Civil, a arma que o criminoso usava era um simulacro de arma de fogo. Moradores das proximidades de onde o crime ocorreu registraram o momento da negociação. O trânsito precisou ser parcialmente interditado, para que as autoridades policiais realizassem a negociação.

Assim que a identidade de Luan foi divulgada, pessoas que o conhecem comentaram sobre a suspeita do envolvimento dele com inúmeros casos de furto e roubo, registrados no bairro do Telégrafo. Segundo populares, Luan é usuário de drogas. O produto dos crimes, possivelmente, é usado para a compra e troca por entorpecentes.