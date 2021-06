Assalto com refém é registrado em região garimpeira de Itaituba; polícia faz buscas

De acordo com a Polícia Militar, três homens fortemente armados assaltaram garimpeiros, por volta das 17h desta terça-feira (8), no garimpo Mamoal, às margens da Rodovia Transgarimpeira, entre as localidades Jardim do Ouro e o Garimpo Tocantins, a cerca de 350 km da sede da cidade de Itaituba, na região sudoeste do Pará.

Testemunhas disseram que os homens estavam no Ford Ka, de cor prata, de placa PWA - OA03, Itajaí/Santa Catarina. O trio teria anunciado o assalto e ameaçou de agressão quem estava na área do garimpo.

Eles roubaram as pessoas e fugiram em alta velocidade, levando um homem como refém. À polícia, os garimpeiros disseram que o refém é conhecido apenas como “Carlinhos”.

Ainda segundo as informações apuradas pela polícia, na fuga, os assaltantes incendiaram o Ford Ka e tomaram rumo ignorado. Há ainda informações de que eles teriam abordado motoristas de carretas que passavam pela estrada.

Policiais Militares do distrito de Moraes Almeida, em Itaituba, e de Jardim do Ouro, com apoio de militares de outros postos policiais da região realizam diligências para localizar os assaltantes. Mas, até agora ninguém foi preso.

Em áudios compartilhados nas redes sociais, gravados por pessoas que moram na região garimpeira, há relatos sobre o assalto. “Oi gente, boa tarde. Acabou de ter um assalto aqui no Mamoal, três caras, e a princípio a gente pensava que era ''Federal'', mas assim, imediatamente a gente já percebeu que não era, entendeu? Eles estão no carro prata”.