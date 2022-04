Assalto com refém: criminosos rendem pessoas dentro de shopping na Batista Campos, em Belém

Um assalto com refém foi registrado dentro do shopping Pátio Belém, no bairro da Batista Campos, em Belém, na tarde desta quinta-feira (14). As informações preliminares são de que uma mulher estaria sob o poder dos criminosos dentro de uma loja de sapatos.

A Polícia Militar está no local para negociar com os criminosos. Um deles já foi preso.

