Assalto a lotérica: homens armados rendem funcionários na Mauriti, em Belém

Homens armados renderam e assaltaram funcionários de uma casa lotérica, na manhã desta quinta-feira (22), no bairro da Pedreira, em Belém. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido na travessa Mauriti, esquina com a Rua Nova, e os suspeitos ainda levaram cerca de 20 mil reais do estabelecimento.

VEJA MAIS

Conforme o que foi informado pelo 1º Batalhão da Polícia Militar, tudo ocorreu por volta de 8h, quando a lotérica havia acabado de abrir. Dois homens entraram no local e um ficou do lado de fora, em uma motocicleta, aguardando para dar fuga. Ainda não há muitos detalhes sobre o que foi levado do local e se os clientes também tiveram pertences roubados. Os polícias ainda aguardavam o proprietário do estabelecimento ir a seccional fazer o boletim de ocorrência.

As imagens das câmeras de dentro do estabelecimento mostram a ação dos suspeitos. Um deles, de camisa listrada, boné e máscara entra na área onde os funcionários estão para pegar o dinheiro. O outro, de roupa branca e boné, fica próximo aos clientes, para evitar que as pessoas saiam da lotérica. Momentos depois, o suspeito de camisa listrada aparece com uma sacola e manda as pessoas irem para a parte de trás do local. Nesse momento, a dupla sai da lotérica e sobe na motocicleta que os aguardava para fugir. O trio some das imagens rapidamente. Ainda não há informações sobre a identidade ou localização dos suspeitos.