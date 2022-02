Assaltantes rendem funcionários de gráfica no bairro da Pedreira; vídeo

Dois assaltantes invadiram e renderam funcionários de uma gráfica localizada na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Alferes Costa e Dr. Enéas Pinheiro, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com um dos sócios do estabelecimento, ninguém ficou ferido.

Assalto ocorreu na tarde desta terça-feira (Reprodução)

Vídeos do circuito interno de segurança da gráfica registraram o momento em que os dois suspeitos invadiram o local, por volta das 13h, e fizeram o assalto. As imagens mostram um deles com o que parece ser uma arma na mão e o comparsa usando um capacete de motociclista na cabeça. Em outro vídeo, a dupla sobe na motocicleta usada para o crime e foge logo após a ação.

A reportagem segue apurando o caso para dar mais detalhes da ocorrência.