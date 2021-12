Assaltantes invadem e roubam pet shop, na Sacramenta

​Um pet shop localizado na avenida Dr. Freitas próximo da Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, foi alvo de criminosos na tarde desta sexta-feira (10). Tudo ocorreu por volta das 18h30. Testemunhas contaram que, pelo menos, três homens chegaram ao local em uma motocicleta. As atitudes suspeitas do trio despertaram a atenção de funcionários e clientes. Ninguém foi preso até o momento.



“Eles queriam colocar todo mundo para dentro e baixar as portas para poder tocar o terror. Conseguiram fugir, levando só um celular de uma pessoa que estava aí dentro”, relatou um mototaxista, que trabalha bem em frente ao pet shop.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as viaturas chegaram a interditar uma faixa da Dr. Freitas, na tentativa de garantir a segurança na área e êxito da ação. Porém, ainda de acordo com o mototaxista, quando as guarnições do 1º Batalhão de Polícia Militar chegaram ao local, os suspeitos já tinham fugido. Até às 19h30, na 1ª Seccional Urbana da Sacramenta, nenhum boletim de ocorrência havia sido registrado.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para apurar mais informações sobre o caso e aguarda retorno.​​