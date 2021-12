VÍDEO: Assaltantes invadem casa, no bairro da Sacramenta, e moradores são rendidos

Três homens armados assaltaram dois jovens, na noite de quinta-feira (23), em Belém. As vítimas estavam dentro de casa, mas com o portão aberto, na frente da Praça do Jaú, às proximidades da avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta. As informações, e o vídeo, foram divulgadas pelo portal de notícias Ver-o-Fato.

A ação, pouco depois das 23 horas, foi flagrada por câmeras de segurança. Os assaltantes aproveitam que o portão estava aberto e invadiram a residência. Há dois veículos no pátio. Um homem aparece portando uma arma de fogo. Ele manda os dois jovens se deitarem no local.

No local, eles pegaram um aparelho celular. Mas, após se assustarem, e não se sabe por qual razão, correram em fuga, deixando as vítimas rendidas no chão do pátio da casa. As imagens deverão ajudar a Polícia nas buscas aos assaltantes.