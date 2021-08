Assaltantes em fuga são perseguidos e um deles morre imprensado contra muro

Uma perseguição terminou na morte de uma mulher, apontada como integrante de um grupo de quatro assaltantes na tarde deste sábado (21), em Belém. Os bandidos, que estavam divididos em duas motos, haviam acabado de roubar algumas pessoas que transitavam na rua quando passaram a ser perseguidos por um veículo. Na altura da travessa Éneas Pinheiro com a avenida Pedro Miranda, na Pedreira, o carro atingiu a moto onde estava um casal envolvido na ação criminosa. A mulher morreu na hora e o homem foi para o hospital.

De acordo com informações do subtenente Paulo Silva, do 1º BPM, o roubo teria ocorrido na passagem Itamarati, bairro da Pedreira. Quatro assaltantes aproveitaram a calmaria e roubaram as pessoas que encontraram na rua. Uma das vítimas, morador da área, pegou um carro e começou a perseguir os bandidos nas duas motos. Em uma curva próximo à Eneas Pinheiro, ele teria perdido a direção e acabou colhendo uma das motos onde estava o casal de assaltantes.

À polícia, o motorista alegou que perdeu a direção e acabou colhendo uma das motos onde estava o casal de assaltantes (Cristino Martins / O Liberal)

A mulher, cuja idade e identidade ainda são desconhecidas, ficou imprensada entre um poste e o veículo, vindo a óbito ainda no local. Já o homem, identificado como Eder Souza Santa Brígida, foi socorrido e levado para o Hospital Metropolitano. O condutor do veículo também se machucou e foi levado para o PSM da 14 de Marco. A Polícia Civil vai investigar o caso.