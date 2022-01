Assaltante morre após troca de tiros com a polícia em Santarém

Um criminoso foi morto após troca de tiros com a Polícia na noite de quarta-feira (12), em Santarém, oeste do estado. Eudes Júnior Sousa Oliveira estava tentando realizar um assalto no bairro Urumari quando foi surpreendido por uma guarnição da 1ª companhia independente de policiamento ambiental (1ª Cipamb) que estava passando pelo local. No último dia 26 de dezembro, ele tentou assaltar uma distribuidora e disparou tiros no dono do empreendimento depois da reação da vítima.

O crime desta quarta-feira aconteceu por volta das 22h. Foi nesse momento que polícias militares ambientais estavam realizando uma ronda e iniciaram uma perseguição a Eudes. Uma troca de tiros aconteceu, o assaltante foi alvejado e levado pelos militares para Unidade de Pronto Atendimento de Santarém (UPA), mas não resistiu aos ferimentos de bala.

Onda de assaltos no Natal

Eudes já havia sido identificado pelas equipes de inteligência da polícia como o autor de dois assaltos no dia 26 de dezembro do ano passado, no município, nas duas situações ele foi flagrado pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos.

O primeiro caso foi o assalto à mão armada a uma distribuidora, mas sem sucesso, por causa da reação ausada e perigosa do proprietário da distribuidora. O assaltante chegou a disparar contra o comerciante, que felizmente não foi atingido.

No mesmo dia por volta das 19h ele voltou as ruas, o alvo dessa vez foi uma farmácia localizada na esquina entre as Avenidas Borges Leal e rodovia Cuiabá, desta vez ele conseguiu render as funcionárias do local. No crime foram levados pertences de uma dos clientes e o dinheiro que estava no caixa da farmácia.

Um dia após os crimes um adolescente apontado como comparsa de Eudes foi apreendido pela PM, em posse dele estava a arma utilizada nos assaltos.