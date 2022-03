Assaltante morre ao trocar tiros com a Polícia Militar em Parauapebas

Gustavo Santos da Silva, de 20 anos, morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar, na tarde de sábado (19), no bairro Amazônia, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ainda segundo o portal Papo Carajás, os policiais souberam que um homem, em uma motocicleta Biz, de cor amarela, estava cometendo vários assaltos na cidade.

O mais recente tinha sido no bairro Nova Carajás. Eles também souberam que o assaltante vestia short branco, camisa azul e usava uma mochila azul. De posse dessas informações, os policiais militares foram até o bairro Amazônia. Eles viram um homem com as mesmas características do assaltante.

O homem, ao ver a viatura policial, abandonou a motocicleta, atirou contra os policiais e se embrenhou em meio a uma área de mata, ainda segundo a Polícia Militar. Houve troca de tiros. Ferido, Gustavo Santos foi encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP), mas morreu minutos depois.

Com ele, os policiais apreenderam uma mochila com dez celulares, que seriam produto de roubo. Um revólver calibre 38, com cinco munições deflagradas, e a moto Biz também foram apresentados na Delegacia de polícia.