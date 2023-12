Assaltante é surpreendido por policial no Icuí e acaba morto

Por volta das 13h30 do último sábado (2), um homem resolveu empreender um assalto a mão armada contra uma pessoa, na passagem Moreira, entre a avenida Governador Hélio Gueiros e passagem Santa Clara, no município de Ananindeua. Ocorre que os planos do malfeitor acabaram não dando certo.

No meio da ação, o homem foi surpreendido com a presença de um policial a paisana. O policial avistou a cena e agiu no sentido de salvaguardar a vítima. Houve, então, uma troca de tiros entre o assaltante e o policial.

Como resultado, o assaltante acabou sendo baleado. O serviço da Samu 192 foi acionado e paramédicos compareceram ao local da ocorrência a fim de prestar socorro a pessoa ferida. No entanto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Em seguida, o policial buscou uma unidade da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) monitorou toda a situação.