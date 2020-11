Assaltante é preso em flagrante após roubar celulares no bairro da Pedreira, em Belém

Um homem identificado como Breno Wagner Braga Barbosa foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (24), após realizar assaltos no bairro da Pedreira, em Belém. Com o acusado, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo e dois aparelhos celulares.

Por volta das 19h, policiais que estavam se deslocando para o posto de abastecimento se depararam com a vítima, que havia acabado de ser assaltado por um homem em uma bicicleta na travessa Lomas Valentinas, esquina com a rua Antônio Everdosa. Os policiais iniciaram as diligências e encontraram o suspeito, já na altura da rua Nova com a travessa Dr. Enéas Pinheiro.

Foi feita a abordagem e dois aparelhos celulares, sendo um da vítima, foram encontrados com Breno, além de um simulacro de arma de fogo, modelo airsoft PT 24/7. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Seccional Urbana da Sacramenta para os procedimentos cabíveis.