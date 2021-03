Assaltante é morto após fazer reféns em embarcação no oeste do Pará

Um assalto com refém a uma embarcação no município de Faro, no oeste do Pará, resultou na morte de um dos envolvidos na ação criminosa nesta quinta-feira (11). Um homem, conhecido como "Neguinho", foi alvejado por policiais militares que atenderam a ocorrência e morreu. Ele estava acompanhado de um comparsa e dois tinham planos de fugir para a cidade de Parintins, no Amazonas.

Segundo informações do aspirante Eliandro Nunes, da PM, ao G1 Santarém, a dupla pretendia fugir após tomar conhecimento de que existia contra eles mandados de prisão por tráfico de drogas, que seriam cumpridos pela Polícia Militar de Faro. Os dois, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais, eram moradores da cidade.

Para evitar a prisão, os dois decidira assaltar uma embarcação. Duas pessoas foram feitas reféns. "No momento da abordagem policial, os indivíduos tentaram contra a guarnição com o uso de uma arma de fogo e foi necessário efetuar disparos para conter a ação dos meliantes. Infelizmente um deles veio a óbito no local”, contou Nunes.

O comparsa de Neguinho conseguiu fugir pelo rio e, até a publicação desta matéria, não havia sido localizado e detido.