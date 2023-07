Assaltante é espancado por moradores com pedaços de pau e ganchos de ferro

Circulam neste sábado (15) nas redes sociais imagens fortes do espancamento sofrido por um homem acusado de participar de um assalto na Comunidade Braga Mendes, no bairro da Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, no Estado do Amazonas. Pessoas de diferentes idades partem para bater com pedaços de pau e até um gancho de ferro.

De acordo com informações sobre o fato, eram dois assaltantes em ação. Um deles conseguiu fugir, mas o outro, não. E, então, foi cercado e capturado e jogado de um telhado de uma casa.

Quando o homem cai no solo de um pátio, passa a levar golpes com pedaços de madeira e até um gancho de ferro e é alvo de chutes e murros por parte dos moradores. Ao final, o homem mostra-se desacordado perto de um portão.