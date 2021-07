Assaltante é atropelado após roubar uma empresa de rastreamento de veículos

Um homem identificado apenas pelo prenome Edenilson, de idade desconhecida, foi atropelado após cometer um assalto no município de Barcarena, nordeste paraense. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição fazia rondas quando foi acionada. Ao chegarem na avenida Verde e Branco, os militares encontraram o suspeito caído no chão, recebendo atendimento do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações, Edenilson teria assaltado uma empresa de rastreamento de veículos. Na saída, foi alcançado e atropelado. Com ele, a polícia encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira, uma mochila contendo R$ 112, três celulares e uma motocicleta modelo Pop 100 de cor preta.

Edenilson foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), devido aos ferimentos terem sido graves. Segundo a equipe médica que atendeu o suspeito, ele precisaria ser transferido para o Hospital Metropolitano.

A equipe de policiais também coletou os dados de Edenilson para apresentar, juntamente com os objetos apreendidos, à delegacia de polícia do município para os procedimentos cabíveis.