Assaltante de banco mais procurado do Maranhão morre em confronto com a polícia

Clemilton Vieira da Silva, conhecido como “Cabeça de Gato”, morreu no início da tarde desta sexta-feira (29), durante um confronto com a Polícia Civil do Maranhão no município de Santa Rita. Na quinta-feira (28), a mesma operação prendeu cinco suspeitos de participação no roubo à empresa de transporte de valores Cefor em Bacabal, ocorrido em outubro deste ano.

A operação em que o assaltante morreu foi executada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), por meio do Departamento de Combate ao Roubo a Instituições Financeiras (Dcrif) e é parte das investigações que buscam desarticular um grupo envolvido em assaltos milionários no estado.

De acordo com a Polícia Civil, o confronto ocorreu quando o assaltante reagiu à abordagem policial. Ele estava armado com uma pistola Glock 9 mm, de uso restrito, e teria disparado contra os agentes, que revidaram. Havia ao menos dois mandados de prisão em aberto contra ele.

Histórico

De acordo com o blog do João Marcelino, Clemilton era natural de Bacabal e estava foragido da Justiça há mais de 10 anos. Aos 39 anos, acumulava um extenso histórico de crimes, incluindo sua participação em outro roubo milionário, desta vez à agência do Banco do Brasil também na cidade de Bacabal, em 2018.

O assaltante já havia sido presos em Bacabal, Lago da Pedra, Esperantinópolis, Santo Antônio dos Lopes e Dom Pedro. Também chegou a ser preso pela Polícia Federal, em Pernambuco, com vários fuzis e explosivos e no estado do Pará por roubo a dois carros fortes e com um fuzil .50.