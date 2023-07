Assaltante agride homem que não tinha celular para entregar, em Manaus; vídeo

Em Manaus, um assaltante agrediu um homem após perceber que a vítima não tinha aparelho celular para entregar. O registro foi compartilhado nas redes sociais e exibe o momento em que o suspeito chega em uma lanchonete do bairro Cidade Nova, no último domingo (23), e aborda vários clientes do estabelecimento.

VEJA MAIS

As imagens mostram que o crime aconteceu por volta das 6h30 da manhã, em um estabelecimento que trabalha com a venda de cafés. O assaltante chega ao local, retira a arma que estava escondida nas calças e ameaça as vítimas, que entregam os seus aparelhos celulares para ele.

O assaltante se aproxima de um homem que estava próximo a uma das mesas e, ao perceber que ele não tinha pertences para entregar, dá um soco na barriga da vítima, que fica desequilibrada e tenta se apoiar na parede do estabelecimento.

Após pegar os celulares, o suspeito fuge do local e, até o momento, não foi identificado pela polícia de Manaus.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)