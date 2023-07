Vítima de assalto, youtuber Christian Figueiredo diz que achou que 'ia morrer'

O youtube Christian Figueiredo foi alvo de um assalto à mão armada, na última sexta-feira (21), durante uma gravação. Ele havia acabado descer do carro com equipamentos no momento da abordagem. Nesse sábado (22), ele chorou ao relatar que achou “que ia morrer”.

“Desabafo. Acreditar que tudo tem um sentido nos dá força para continuar avançando, superando obstáculos e crescendo! A partir de hoje estou vendo a vida de uma maneira diferente, gratidão”, disse Christian na legenda do post das redes sociais.

“Pensei umas 10 vezes antes de gravar esse vídeo, mas eu precisava desabafar. Ontem foi o dia da minha vida que eu mais me senti impotente. Que vi de perto que a vida é frágil, ela é um sopro. Ontem eu achei que eu ia morrer. Ontem eu achei que eu não ia estar mais aqui com vocês”, declarou, ainda, a webcelebridade.

Na sequência, Christian deu mais detalhes sobre o ocorrido. “Eu estava descendo do carro com meu segurança – hoje eu ando com segurança, porque já sofri assalto, mas eu não estava presente – nunca tive uma arma apontada pra minha cabeça. Nunca ouvi uma frase como ‘vou te encher de bala’. Foi isso que ouvi ontem 3x”, declarou.

Ele contou que estava descendo do carro e o seu segurança foi em sua direção para ajudá-lo a descer as coisas de dentro do veículo. Nesse momento, um homem armado chegou e pediu para que ele entregasse tudo o que carregava.