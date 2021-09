Assaltante agride adolescente mas acaba levando uma surra da população

Uma tentativa de assalto por pouco não acaba em linchamento na manhã desta segunda-feira (20), em Santarém, no oeste do Pará. Um homem que tentava roubar os pertences de uma adolescente acabou por ser capturado e espancado por populares.

O caso aconteceu no bairro Diamantino. De acordo com a polícia, a jovem estava indo para a escola quando foi abordada pelo acusado. No intuito de localizar o aparelho celular, ele ainda desferiu dois socos que atingiram a região da cabeça da vítima.